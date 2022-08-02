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Ordu’da sokak ortasında vahşet! Tartıştığı eski erkek arkadaşını bıçakladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Ordu’da sokak ortasında vahşet! Tartıştığı eski erkek arkadaşını bıçakladı

Ordu'da, bir kadın sokakta tartıştığı eski erkek arkadaşını bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan adam hastaneye kaldırılırken, Zülfiye Ö. ve yanındaki erkek arkadaşı R.A.Ö. gözaltına alındı.

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