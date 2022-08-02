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SPK sorularını ByLock'tan göndermişler! FETÖ'cülerin soru dağıtımında 'hukukçu' hassasiyeti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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SPK sorularını ByLock’tan göndermişler! FETÖ’cülerin soru dağıtımında ’hukukçu’ hassasiyeti

FETÖ'nün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sınav sorularının önceden verilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi. Tamamı kadınlardan oluşan çalışma evlerinde, sınav sorularından 'Dua' diye bahsettikleri, soruların önceden dağıtılacağı örgüt üyelerine 'Dualık', çalışma evlerinden sorumlu olanlardan ise 'Bilimci' adını verdikleri kaydedildi. İddianamede, sınav sorularını ByLock üzerinden gönderildiği, muhasebe bilgisi zayıf olan hukukçulara SPK sorularını vermekte tereddüt ettikleri, zayıf olan alanlarından yüksek puan almalarının dikkat çekeceği kaygısı yaşadıkları aktarıldı.

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