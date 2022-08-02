Adana’da vahşet! Yarış sonrası şov yaptı bir kişinin bacağını koparttı
Adana'da otoyolda arkadaşlarıyla buluşup yaptığı yarışı kazanan 35 yaşındaki Emrah Y., bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı aracıyla emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken bir kişiye çarptı. 25 yaşındaki Sedat Leventöz’ün bacağı koparken, oaly yerinden kaçan Emrah Y., bakın nerede yakalandı.
ADANA'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER
Otoyolda buluşan bir grup genç, otomobilleriyle yarıştı. Yarışı kazanan Emrah Y., bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı hızını düşürmeden emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçmek isterken Sedat Leventöz'e çarptı.
BACAĞI KOPTU
Çarpmanın etkisiyle sağ bacağı kopan Leventöz, kanlar içinde asfalt zemine düştü. Emrah Y. ise otomobiliyle kaçtı.O anlar, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Leventöz, çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Bacağı kurtarılamayan Sedat Leventöz'ün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Sedat Leventöz'ün amcası İsmail Leventöz, "Sedat ve kardeşi Pozantı ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne giderken yol kenarındaki kalabalığı görüyor. Hasan ısrar ediyor ve iki kardeş kalabalığın yanına gidiyor. Yarış olduğunu orada görüyorlar. İzlemeye başlıyorlar ve kaza o sırada yaşanıyor" diye konuştu.
Sedat Leventöz'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan amca Leventöz, "Genel durumunun iyiye gittiğini söylediler ama sağ bacağını kaybetti. Uzuv kaybı oldu. Hastamızın bir an önce iyileşmesini, sağlığına kavuşmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Otoyolda yapılan yarışların son bulmasını istediğini vurgulayan İsmail Leventöz, "Orası bir otoyol. Orada hız limitleri belli. Uyulması gereken kurallar var. Gerek emniyet güçleri, gerekse de yerel yönetimlerin önlem almalarını istiyoruz. Kimsenin canı yanmasın. Sonuçta ortada insan hayatı var" dedi.
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