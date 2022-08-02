İstanbul’da meydan kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
YAŞAM İHA
İstanbul’da bir düğün salonundan çıkan grup ile sokakta otomobilleriyle geçerken drift yapan grup arasında sözlü tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan olay güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Pendik'te yaşanan olay, geçen pazar günü saat 23.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, bir düğün salonundan çıkan grup ile caddede otomobilleriyle drift yapan bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı.
Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine tarafların arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.
Kavga esnasında yere düşen genç, defalarca tekmelendi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.
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