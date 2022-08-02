İstanbul’da meydan kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerası ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda gencin kavgaya karıştığı, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bir grubun ise kavgayı izlediği görülüyor.

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