02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da meydan kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da meydan kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
ABONE OL
İstanbul’da meydan kavgası! Tekmeler yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da bir düğün salonundan çıkan grup ile sokakta otomobilleriyle geçerken drift yapan grup arasında sözlü tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan olay güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik'te yaşanan olay, geçen pazar günü saat 23.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, bir düğün salonundan çıkan grup ile caddede otomobilleriyle drift yapan bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine tarafların arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Kavga esnasında yere düşen genç, defalarca tekmelendi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.

Yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerası ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda gencin kavgaya karıştığı, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bir grubun ise kavgayı izlediği görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA