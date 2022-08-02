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Son dakika | İstanbul Beyoğlu’nda hotelde yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Son dakika | İstanbul Beyoğlu’nda hotelde yangın!

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu’nda 4 katlı bir hotelin odasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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