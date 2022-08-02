Kuvvetli sağanak yağış yolda! Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı... İstanbul'u da etkisi altına alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden paylaşılan 5 günlük hava durumu haritalarında yurdun büyük bir bölümünün sağanak yağışa teslim olacağı belirtildi. İstanbul'u da etkisi altına alacak yağışın hafta boyu sürmesi bekleniyor. Peki sağanak yağış ne zaman bitecek? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı hava durumu paylaşımında yurt genelinde hava sıcaklıklarının sabit kalacağı ancak çok sayıda ilde yoğun sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale ve Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
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