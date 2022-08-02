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Nefes kesen operasyon! Uyuşturucu tacirleri böyle yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Nefes kesen operasyon! Uyuşturucu tacirleri böyle yakalandı

İstanbul Silivri’de "Uyuşturucu Hap Sentez Merkezi" olarak kullanılan lüks bir Çiftlik Evi’nde 30 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyon polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece, Silivri, Avcılar ve Fatih İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi.

2'si Bulgaristan uyruklu olmak üzere 10 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Silivri'de bulunan ve uyuşturucu madde satıcıları tarafından "Uyuşturucu Hap Sentez Merkezi" olarak kullanılan lüks bir Çiftlik Evi'nde 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satıcılarının 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel Harekat destekli düzenlenen ve nefes kesen operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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