Sakarya’da dehşete düşüren olay! Sokak köpeğini vurmak istedi 3 küçük çocuğu vurdu

Sakarya'da yaşanan olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Y.Y. isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T., Z.T. ve E.S.P. isimli 3 çocuğa isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.