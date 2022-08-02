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Sakarya’da dehşete düşüren olay! Sokak köpeğini vurmak istedi 3 küçük çocuğu vurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Sakarya’da dehşete düşüren olay! Sokak köpeğini vurmak istedi 3 küçük çocuğu vurdu

Sakarya’da bir kişi sokak köpeğini vurmak isterken tüfeğinden çıkan saçmalar 3 küçük çocuğa isabet etti. Yaralanan çocuklar tedavileri için hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da yaşanan olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Y.Y. isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T., Z.T. ve E.S.P. isimli 3 çocuğa isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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