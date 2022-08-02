Kadına şiddete karşı mücadele açıklaması! 1 sayısı bile fazla

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2021'in ilk 7 ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022 ilk 7 ayında 158 oldu. Bir sayısının bile fazla olduğunun bilinci ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddetle mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.