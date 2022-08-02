Kadına şiddete karşı mücadele açıklaması! 1 sayısı bile fazla
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021'in ilk 7 ayında 166 olan kadın cinayeti sayısının, 2022 yılının ilk 7 ayında 158 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir sayısının bile fazla olduğunun bilinci ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddetle mücadeleye devam ediyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2021'in ilk 7 ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022 ilk 7 ayında 158 oldu. Bir sayısının bile fazla olduğunun bilinci ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddetle mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
KADES'İ 3 MİLYON 856 BİNE YAKIN KİŞİ İNDİRDİ
İçişleri Bakanlığının "Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans" başlıklı paylaşımına göre; 2022'nin 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 120 bin 645 kişiye 425 bin 709 önleyici tedbir, 38 bin 863 kişiye 44 bin 140 koruyucu tedbir kararı verildi. 2022 yılında 63 bin 374 kolluk personeline 6284 sayılı kanun kapsamında eğitimler verildi. 2021 yılının ilk 7 ayında 166 kadın cinayeti meydana gelirken, 2022'nin aynı döneminde yüzde 5 azalarak 158 kadın cinayeti meydana geldi. Türkçe dahil İngilizce, Fransızca, Farsça, Arapça, Rusça, İspanyolca, Almanca, Özbekçe, Kırgızca ve Kürtçe dillerinde hizmet verilen KADES uygulamasını 3 milyon 855 bin 777 kişi indirdi. 459 bin 478 ihbara müdahale edildi.
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