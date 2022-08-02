Antalya’da şaşkına çeviren görüntüler! Elektrikli scootera 5 kişi bindiler tehlikeye davetiye çıkardılar

Bununla da yetinmeyen çocuklar akan trafik içinde ters yönde ilerledi. O anlar trafikte ilerleyen başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Çocuklar kameraya el sallarken, gördükleri manzara karşısında vatandaşlar, "Biz de gelelim mi" diye şaşkınlıklarını dile getirdi.