Kayseri’de korkunç olay! Dağlık alana yürüyüşe çıkan çocuklar öyle bir şey buldu ki...

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede ise cenazenin 33 yaşındaki Erhan T.'ye ait olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.