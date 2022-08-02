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Kayseri’de korkunç olay! Dağlık alana yürüyüşe çıkan çocuklar öyle bir şey buldu ki...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Kayseri’de korkunç olay! Dağlık alana yürüyüşe çıkan çocuklar öyle bir şey buldu ki...

Kayseri’de dağlık alanda yürüyüşe çıkan çocuklar, ağaca asılı ceset bulduYapılan incelemelerin sonucunda cenazenin Erhan T.'ye ait olduğu tespit edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Beştepe Mesire Alanının ağaçlık alanında yürüyüşe çıkan çocuklar, ağaca asılı birini gördü.

Korku dolu anlar yaşayan çocuklar, durumu ailelerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede ise cenazenin 33 yaşındaki Erhan T.'ye ait olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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