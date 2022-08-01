Zonguldak’ta dehşet anları! Tanımadığı adamın saldırısına uğradı

Saldırganın kendisine hiçbir şey söylemeden saldırdığını ifade eden Kavraz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben saat 18.30 gibi işten çıktım. Kız arkadaşımla buluşacaktık. Orada bir anda geldi. Başımın sağ tarafından vurdu. Anlamadım ne olduğunu. Bir anda kendimi yerde buldum. Kendimi kaybettim o anda. Bir anda etrafımda polisler, hastane çalışanları toplandı. Hastane acilinde müdahale ettiler. Daha sonra başka hastaneye sevk oldum. Tedavimin ardından karakolda şikayetçi olduğumu söyledim. Olay anında bana hiçbir şey söylemedi. İsminin Ümit olduğunu, uyuşturucu kullandığını söylediler. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum. Bu gün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Çocuğa da yapılabilir. Benim 9 yaşında çocuğum var. Tek başıma büyüttüğüm çocuğum var. Bana bir şey olsaydı ne yapardım. Allah'tan ucuz kurtuldum. Arka tarafım çimenlik olduğu için ayak sesini duyamadım. Aldığım darbeyle kendimi yerde buldum. İki dişim kırıldı."