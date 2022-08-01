Zonguldak’ta dehşet anları! Tanımadığı adamın saldırısına uğradı
Zonguldak'ta bir çocuk annesi kadın, iş çıkışı bir arkadaşını beklediği sırada tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere kapaklanan kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Dişleri kırılan, aldığı darbelerle hastanelik olan kadın saldırgandan şikayetçi olurken, adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta yaşanan olay, geçen akşam Terakki Mahallesi Mimar Yılmaz Yaşkan Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 yaşındaki bir çocuk annesi 34 yaşındaki Gamze Kavraz, iş çıkışı özel bir hastanenin yakınında arkadaşını beklemeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayan genç kadın, aldığı darbe üzerine yere kapaklandı. Çarpmanın etkisiyle dişleri kırılan, yüzünde yaralar oluşan ve başına darbe alan talihsiz kadını gören vatandaşlar imdadına koştu. Saldırgan ise bu sırada kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.
İlk müdahalesi yakınındaki özel hastanede yapılan Kavraz, zanlıdan şikayetçi oldu. Olay yerinin yakınındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kısa sürede olayın failinin Ümit Kalmaz olduğunu tespit etti.
Saldırı anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"BANA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN SALDIRDI, ŞİKAYETÇİYİM"
Dehşet anlarını anlatan Gamze Kavraz, yaşadıklarını anlayamadan kendisini yerde bulduğunu söyledi.
Saldırganın kendisine hiçbir şey söylemeden saldırdığını ifade eden Kavraz, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Ben saat 18.30 gibi işten çıktım. Kız arkadaşımla buluşacaktık. Orada bir anda geldi. Başımın sağ tarafından vurdu. Anlamadım ne olduğunu. Bir anda kendimi yerde buldum. Kendimi kaybettim o anda. Bir anda etrafımda polisler, hastane çalışanları toplandı. Hastane acilinde müdahale ettiler. Daha sonra başka hastaneye sevk oldum. Tedavimin ardından karakolda şikayetçi olduğumu söyledim. Olay anında bana hiçbir şey söylemedi. İsminin Ümit olduğunu, uyuşturucu kullandığını söylediler. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum. Bu gün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Çocuğa da yapılabilir. Benim 9 yaşında çocuğum var. Tek başıma büyüttüğüm çocuğum var. Bana bir şey olsaydı ne yapardım. Allah'tan ucuz kurtuldum. Arka tarafım çimenlik olduğu için ayak sesini duyamadım. Aldığım darbeyle kendimi yerde buldum. İki dişim kırıldı."
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