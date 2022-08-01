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İzmir'de dehşete düşüren olay! İki kamyonun arasına sıkışarak can verdi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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İzmir’de dehşete düşüren olay! İki kamyonun arasına sıkışarak can verdi

İzmir'de park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesi sonucu araçların arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti. Arkasındaki 2 kamyonun da durması sonrasında Hüseyin Atçı araçtan inerek ön tarafa geçti. Bu sırada Atçı, önünde duran M.K. yönetimindeki kamyonetin geri geri gelmesi sonucu kamyonlar arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Tire ilçesinde iki kamyon arasında kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 09 U 6648 plakalı kamyon, M.K. idaresindeki 09 AEG 374 plakalı kamyon ve Hüseyin Atçı'nın kullandığı 09 U 3787 plakalı kamyon, Kızılcahavlu Kırsal Mahallesi'nde seyir halinde iken O.K. aracıyla yolun sağında durdu.

Arkasındaki 2 kamyonun da durması sonrasında Hüseyin Atçı araçtan inerek ön tarafa geçti. Bu sırada Atçı, önünde duran M.K. yönetimindeki kamyonetin geri geri gelmesi sonucu kamyonlar arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili M.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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