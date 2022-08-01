Burdur’da orman yangını 6 saatte kontrol altına alındı

Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyü Sarıdere mevkisinde, dün saat 16.30 sularında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 9,5 dekar alanın zarar gördüğü kızılçam ormanındaki yangına; 14 helikopter, 10 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları ve 600'ün üzerinde orman söndürme ekibi ile müdahale edildi.