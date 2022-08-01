Online siparişle kiralık katil sitesi için soruşturma başlatıldı! Fiyat tarifesi de çıkarmışlar
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, kiralık katil, kara para aklama ve adam kaçırma başta olmak üzere çok sayıda farklı suç için ilanların verildiği internet sitesiyle ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Emniyeti "Sorunlarından Kurtul" başlığıyla açılan siteyi takibe aldı. Sitede insanlardan farklı suç içerikli eylemler karşılığında para talep edildiği tespit edildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Adam kaçırma, infaz ve kara para aklama gibi birçok suçla ilgili katolagların bulunduğu site hakkında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma açıldı.
SİTEDEN İLAN VERMİŞLER
"Sorunsuz ve Güvenilir kiralık katil hizmetini profesyonel kadromuzla dünyanın her yerinde vermeliyiz" yazılı sitede "İstediğiniz kişiyi kaçıralım.
Güvenli bir yerde sorgulayalım. Bunu sizin adınıza yapıp gerekli bilgileri ve öğrenmek istediklerinizi öğrenelim.
Sonrası size kalmış. İsterseniz adam kaçırmadan sonra sonsuza dek ulaşılamamasını sağlayabiliriz.
SUÇLARI KATEGORİLERE AYIRMIŞLAR
Adam Kaçırma hizmetimizde öldürme ve yaralama yoktur" ifadeleri dikkat çekiyor.
Sitede ayrıma ev ve araba kundaklama kategorileri de bulunuyor.
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