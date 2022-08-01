Denizde köpek saldırısı! Küçük çocuk korku dolu anlar yaşadı
Trabzon’da küçük bir çocuk serinlemek için girdiği denizde korku dolu anlar yaşadı. Sahibinin elinden kaçıp kurtulan Belçika kurdu cinsi köpek çocuğa saldırdı. 9 yaşındaki Serkan Faruk Dikmen tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Darıca Mahallesi sahilinde meydana geldi.
Ailesiyle Darıca Plajı'na gelen Serkan Faruk Dikmen, serinlemek için denize girdi.
Kumsala yakın bölgede yüzen Dikmen, aniden kıyıda sahibinin tuttuğu tasmasından kurtulan Belçika kurdu cinsi köpeğin, saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırdığı Dikmen, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
İhbarla gelen sağlık görevlisinin ilk müdahalesi sonrası Serkan Faruk Dikmen, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Dikmen, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Jandarma ekipleri de, köpeğin sahibi olduğu belirledikleri M.A.'yı yakaladı. Hakkında 'taksirle yaralama' suçundan işlem başlatılan M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
M.A.'nın ifadesinde, yasaklılar listesinde bulunmadığını belirttiği köpeğinin, aniden tasmasından kurtulup, denize girdiğini, çocuğu kurtarmak için kendisinin de mücadele verdiğini söylediği kaydedildi.
Öte yandan denizde köpeğin saldırı anları da çevredeki Akçaabat Yelken İhtisas Kulübü Derneği'ne ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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