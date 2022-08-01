Karaman’da vahşet! Bayat ekmek yok dedi, fırıncıyı öldürdü
YAŞAM DHA
Karaman'da bir kişi beslemek istediği sokak köpeği için bayat ekmek vermediği iddiasıyla fırıncıyı sırtından bıçaklayarak öldürdü. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi. Kaçan Yasin A. da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Karaman'nın Ermenek ilçesinde yaşanan olay, saat 02.00 sularında, Çınarsu Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. 19 yaşındaki Yasin A., iddiaya göre, sokak köpeğini beslemek üzere fırına gelerek bayat ekmek istedi.
Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası 29 yaşındaki Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis, fırından Yasin A.'yı uzaklaştırdı.
Polis gittikten sonra geri dönen ve fırını gözetlemeye başlayan Yasin A., kapının önüne çıkıp, bir süre hava almasının ardından içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı.
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