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İstanbul’da boks ringlerini aratmayan görüntüler! 2 ayrı grup tekme tokat birbirine girdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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İstanbul’da boks ringlerini aratmayan görüntüler! 2 ayrı grup tekme tokat birbirine girdi

İstanbul’da Bağcılar ve Zeytinburnu'nda meydana gelen iki ayrı olayda iki grup tekme tokat birbirine girdi. Gruplar kimi zaman birbirlerine sopalarla saldırdı kimi zaman da boks ringlerini aratmayan görüntülere şahitlik ettirdi. İşte o anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Zeytinburnu'nda dün gündüz saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Lokantanda çıkan kavgada bir grup, sıkıştırdığı şahsı tekme tokat dövdü.

Dayak yiyen şahıs bir fırsatını bulunca oradan kaçarken, çevredekilerin de olayı film izler gibi izlediği görüldü.

İkinci kavga görüntüsü ise dün akşam saatlerinde Bağcılar'da kayda geçti.

Bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup, birbirlerine sopalarla saldırdı.

Kavgaya karışan taraflar bir süre sonra oradan uzaklaştı.

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