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Son dakika: Adana'da orman yangını çıkartan şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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Son dakika: Adana’da orman yangını çıkartan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Adana'nın Feke ilçesinin Akkaya Mahallesi'nde 6 noktada ormanlık alanı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

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