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Mersin'de göreve giden sağlıkçılara saldırı! Ambulansa kafa attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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Mersin’de göreve giden sağlıkçılara saldırı! Ambulansa kafa attı

Mersin'deki ihbar üzerine rahatsızlanan hastayı almak için olay yerine giden ambulansa saldırı gerçekleşti. Koşarak ambulansın yanıan gelen bir kişi aracın kapısına kafa attı.

Mersin'de, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, gözaltına alındı. Ambulansın kapısına kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi.

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla mahalleye gitti.

Bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, küfür de etti.

Ambulansın içinde bulunan sağlık çalışanlarınca "beyaz kod" verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Ambulansın penceresine kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi.

Görüntülerde; koşarak gelen şüphelinin, ambulansa kafa attığı, bu sırada yanına gelen başka biri tarafından uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin'de, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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