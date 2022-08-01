Bankacıdan 4 milyonluk vurgun! Araba alıp bahis oynamış





ARABA ALIP, BAHİS OYNAMIŞ

İlk yapılan tespitte yarım milyon liranın Onur S.'nin başka bir bankadaki hesabına havale edilerek araç alımı gerçekleştirdiği, bir başka müşterinin hesabından çektiği 203 bin dolar (3 milyon 635 bin lira) ile iddia oynayarak çeşitli sayıda kupon için ödeme yaptığı ve diğer yarım milyon liralık çekimi ise uhdesinde tuttuğu ortaya çıktı.