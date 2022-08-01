Canice katledilen Zehra Bayır ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı!

Şeker hastası olduğum için, üzülürüm diye bana haber vermemiş. Para kazanıp kardeşini kurtarmak istemiş. Anne-babama, kardeşime bir faydam olur diye düşünmüş. O kadar güzel kalpliydi ki neler düşünmüş yavrum" dedi. Kızının sert bir cisimle başına vurulması sonucu öldürüldüğünü öğrendiğini ifade eden Bayır, "Balta ya da satırla vurmuşlar. Yalnız vurmadan önce çocuğu çok dövmüşler. Kemiklerinde kırıklar varmış. Öldürüp göle atmışlar. Benim Zehra'm artık geri gelmeyecek. Hem çalıştırıp hem de parasının üzerine kondular buda yetmezmiş gibi bir de canını aldılar" diye konuştu.