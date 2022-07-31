Türkiye bu 3 kızla gurur duyuyor: Dünyanın en prestijli programından burs aldılar!

AVRUPA GENELİNDE TÜM ADAYLARI GEÇEREK KABUL GÖRDÜ

2018 yılı YKS'de Türkiye 57. si olan Şevval Nil Esirgün de tıp fakültesi 4.sınıf öğrencisi. Aynı zamanda psikoloji bölümünde çift anadal yapan Esirgün, daha önce birçok projede çalıştı. Medipol Üniversitesi bünyesindeki SABİTA isimli araştırma merkezinde kök hücreler ve kalp hastalıkları üzerine çeşitli TÜBİTAK projelerinde bulunan Esirgün, şu anda Zürih Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Departmanı'nda staj yapıyor. Harvard Üniversitesi'nin organize ettiği staj programına Avrupa genelinde yaklaşık 800 başvurunun arasından kabul alan 17 kişiden biri oldu. Projelerini Cambridge Üniversitesi'nde düzenlenecek sempozyumda sunacak Esirgün, biyoteknoloji ve mikro akışkan tabanlı teknolojiler üzerinde araştırma yapıyor. Esirgün, ''Hedefim kazanacağım donanımlarla çevremde gördüğüm sorunlara çözüm bulmak, halihazırda yolunda giden şeyleri daha iyi hale getirme" dedi.