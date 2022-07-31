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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkiinde zincirleme kaza!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkiinde zincirleme kaza!

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkii Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk bilgilere göre yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobil ile bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde iki otomobil ile bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Kazada yaralanan bazı kişiler, olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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