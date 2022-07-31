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Son dakika: Hatay’da makilik alanda orman yangını

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Son dakika: Hatay’da makilik alanda orman yangını

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik bölgede yangın meydana geldi. İhbar üzerine ola yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahaleye devam ediyor.

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