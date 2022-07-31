31 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da doktora kaldırım taşıyla saldıran Ali Karataş tutuklandı

Şanlıurfa’da doktora kaldırım taşıyla saldıran Ali Karataş tutuklandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
ABONE OL
Şanlıurfa’da doktora kaldırım taşıyla saldıran Ali Karataş tutuklandı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Sezer Eşfer'e kaldırım taşı ile saldırmak istediği sırada engellenip, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra doktoru ölümle tehdit ettiği öne sürülen Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz'da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde kaçan Ali Karataş, acil servise geldi. Nöbetçi Dr. Sezer Eşfer, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Ali Karataş 'ye göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi.

"BANA BAKACAKSINIZ"

Duruma öfkelenip, "Bana bakacaksınız" diyen Ali K., acil servis önündeki kaldırım taşını sökerek, doktora saldırmaya kalktı. Hasta yakınlarının araya girmesi ile engellenen Ali Karataş, polislerce gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

BU KEZ ALKOL ALIP, HASTANEYE GİTTİ

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Karataş, eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Karataş, daha sonra alkol alıp, ikinci kez aynı hastaneye gitti. Ali Karataş 'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Dr. Sezer Eşfer, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan uyuşturucu madde bağımlısı Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA