Şanlıurfa’da doktora kaldırım taşıyla saldıran Ali Karataş tutuklandı

BU KEZ ALKOL ALIP, HASTANEYE GİTTİ

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Karataş, eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Karataş, daha sonra alkol alıp, ikinci kez aynı hastaneye gitti. Ali Karataş 'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Dr. Sezer Eşfer, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.