Siirt’in o köyünde ürkütücü sesler köy halkını korkuttu! Sesin kaynağı ne?
Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde 2 haftadır gece saatlerinde yer altından ansızın gelen sesler köy halkını oldukça korkutuyor. Bu iddia üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü köyde incelemelerde bulundu. İşte ayrıntılar...
Yer altından gelen seslerin korkutucu olduğunu belirten Meydandere Köyü Muhtarı Necmettin Baykara, yer altından gelen patlama sesi sebebiyle köy halkının geceleri uyuyamadıklarını belirterek, AFAD'a başvurdu.
"BÜTÜN EVLER SALLANIYOR"
Baykara, "Burada iki haftadır bazı sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntılar nedeniyle yer altında bir mayın gibi sesler geliyor. Garip sesler. O esnada bütün köy halkı tedirgin oluyor. Bütün evler sallanıyor, o sallantıda bütün köy tedirgin oluyor. Gece yattığım zaman saat 2 civarında bir baktım bir mayın sesi geldi. Bütün köy korkudan kalktı. Bütün köy halkı endişelidir. 2-3 sefer oldu, bunu herkes duyuyor. Bunun neticesini almak istiyoruz neyin nesidir" dedi.
"BÖYLE KORKUNÇ BİR SES GÖRMEDİM"
Geceleri yer altından çıkan sesler nedeniyle uyuyamadığı için nöbet tuttuğunu söyleyen köy sakinlerinden Sabri Yıldırım, köy kalkının ve kendisinin yer altından gelen sesler nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.
Yıldırım, "72 yaşındayım böyle korkunç bir ses görmedim. Saat 12.00'de, 01.00'de, 02.00'de böyle derin derin bir ses geliyor. Herkes benim evimin altından bu ses geldi diyor. Herkes evden kaçıp sonra evine bakıyor, evde hiçbir şey yok. O kadar korkunç bir ses. Gece yatmıyoruz, nöbet tutuyoruz. Köy halkı tedirgin. Küçük büyük herkes diyor 'Bu ne olacak?' Herkes korkuyor bu derin patlamadan" diye konuştu.
"170 HANE KORKUDAN UYUYAMIYOR"
İbrahim Şen adlı köylü ise, "Gecenin 00.00'da bir patlama sesi geldi. Evler titredi, millet uykudan uyandı, kendilerini dışarı attı. Millet bu ses nedir diye bağırdı. Millet korkudan uyuyamadı. İki kere oldu, millet korkudan geceleri uyuyamıyor. İki kere sallandılar. 170 hane korkudan uyuyamıyor geceleyin. Bu ses yerin altından geliyor. Çok büyük bir ses geliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
AFAD BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU
AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, köy muhtarı Necmettin Baykara'nın talebi ve köylülerin iddiaları üzerine köyde incelemede bulunduklarını söyledi.
"SESLERİN NEDENİNİ BİLMEMEKTEYİZ"
İncelemelerde jeoloji mühendislerinin de yer aldığını belirten Akkoyun, şöyle konuştu:
"Köyün içinde birtakım keşif ve incelemelerde bulunduk. Köyün etrafından özellikle yüksek kesimdeki arazilerde meydana gelebilecek yarılma açılmalar var mı diye jeoloji mühendisleriyle araştırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda hazırlayacağımız jeolojik etüt raporlarını yetkili makamlara ileteceğiz. Köy muhtarının iddia ettiği seslerin nedenini bilmemekteyiz. Bunu ilerleyen zamanlarda tespit edeceğiz."
Durumu yetkililere bildirdiklerini aktaran Baykara, AFAD'ın köyde inceleme yaptığını ve buna ilişkin çıkacak raporun sonucunu beklediklerini belirtti.
Köyde yaşayan Sabri Yıldırım da köyü endişelendiren bu durumun özellikle gece saatlerinde yaşandığını kaydetti.
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