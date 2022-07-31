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Ordu’da cenazeye gidenlerin içinde olduğu otomobil şarampole yuvarlandı! 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Ordu’da cenazeye gidenlerin içinde olduğu otomobil şarampole yuvarlandı! 2 yaralı

İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye giden vatandaşların içinde olduğu otomobilin Samsun'da şarampole yuvarlanması sonucu gerçekleşen kazada 2 şahıs yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 39. kilometresi Beylerce mevkisinde saat 05.30 sularında gerçekleşti.

TAKLA ATIP ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'nun Kumru ilçesine cenazeye giden Nedim Kocabıyık idaresindeki 16 AHB 999 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi.

2 YARALI

Kazada, araç sürücüsü Nedim Kocabıyık (43) ile amcasının oğlu Lokman Kocabıyık (47) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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