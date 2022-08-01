Şanlıurfa’da doktora kaldırım taşıyla saldıran Ali Karataş tutuklandı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Sezer Eşfer'e kaldırım taşı ile saldırmak istediği sırada engellenip, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra doktoru ölümle tehdit ettiği öne sürülen Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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