01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa’da doktora kaldırım taşıyla saldıran Ali Karataş tutuklandı

Şanlıurfa’da doktora kaldırım taşıyla saldıran Ali Karataş tutuklandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2022 09:42
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Sezer Eşfer'e kaldırım taşı ile saldırmak istediği sırada engellenip, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra doktoru ölümle tehdit ettiği öne sürülen Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doktora saldırı! Bedelini ödeyecek
Doktora saldırı! Bedelini ödeyecek
Kamyonetler arasında sıkışan kişi öldü
Kamyonetler arasında sıkışan kişi öldü
242 kilogram kokain yakalandı
242 kilogram kokain yakalandı
Doğal klima! Altın aramaya gelen de var…
Doğal klima! Altın aramaya gelen de var…
Burdur’da orman yangını çıktı
Burdur'da orman yangını çıktı
Tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
Tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
Aslantepe Höyüğü ziyaretçilerini ağırlıyor
Aslantepe Höyüğü ziyaretçilerini ağırlıyor
İzmirliler CHP’li belediyenin çilesini çekiyor
İzmirliler CHP'li belediyenin çilesini çekiyor
33 yıldır yol arkadaşlığı yapıyorlar
33 yıldır yol arkadaşlığı yapıyorlar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza!
Alevlerin ortasında mahsur kaldı
Alevlerin ortasında mahsur kaldı
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü!
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü!
Daha Fazla Video Göster