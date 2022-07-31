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Arkadaşlarıyla otururken silahlı saldırıya uğradı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2022
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Arkadaşlarıyla otururken silahlı saldırıya uğradı!

Son dakika haberine göre Düzce'de arkadaşlarıyla birlikte oturduğu barakadan çıkan Doğan B., silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Doğan B., hastaneye kaldırıldı.

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