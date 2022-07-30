Son dakika: Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın
Son dakika haberine göre Denizli nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda yangın çıktı. Alevlerin deponun yanındaki 112 Çağrı Merkezi'ne de ulaşmaması için İtfaiye ve TOMA'larla müdahale sürüyor.
Yenişehir Mahallesi'ndeki Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı.
Kıyafetten oto lastiğine kadar pek çok malzemenin bulunduğu depodaki yangında gökyüzüne dumanlar yükseldi. Dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü.
Alevlerin, deponun yanında bulunan 112 Çağır Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muharrem ayı faziletleri: Muharrem ayında ne oldu? Muharrem ayı önemi nedir? Muharrem ayında yaşanan olaylar...
- 2022 Aşure günü takvimi: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı Aşure günü hangi günler? Diyanet takvimi
- Hicri Yılbaşı duası: 2022 Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua nedir? Hicri Yılbaşı duası Türkçe ve Arapça okunuşu
- Muharrem ayı mesajları ve sözleri 2022 | Hicri Yılbaşı ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları burada!
- ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı: 2022 KPSS Lisans sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ağustos ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları son durum
- KPSS ne zaman? 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı hangi gün? ÖSYM takvimi
- AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
- KPSS 2022 kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS 2022 giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih sonuçları açıklandı mı?
- ÖTV indirim gelecek mi, var mı? Sıfır otomobillere ÖTV indirimi ne zaman gelecek?
- Ayda 6.000 TL'ye kadar verilecek! Üniversiteliye maaş gibi burs imkanı! Kimler burs imkanından faydalanacak? Başvuru şartları ise...