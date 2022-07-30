Antalya’da feci ölüm! Alev alan otomobilin içinde yanarak can verdi

Ömer Nalbant'ın tatil için Antalya'ya geldiği ve bir kafede part- time çalıştığı öğrenildi. Nalbant'ın cenazesinin yapılacak otopsi sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Yalova'ya gönderileceği belirtildi.

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