Antalya’da feci ölüm! Alev alan otomobilin içinde yanarak can verdi
Antalya'da başka bir araçla yarıştığı iddia edilen otomobil, kaldırımdaki ağaca çarpıp alev aldı. Sürücü yangında yaşamını yitirdi. Polis, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda sürücünün kimliği Ömer Nalbant’a ait olduğu anlaşıldı. Nalbant’ın Antalya’ya tatil için geldiği öğrenildi. Cenazenin yapılacak inceleme sonucunda memleketi Yalova’ya gönderileceği belirtildi.
Antalya'da yaşanan kaza, gece yarısı sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 77 ED 077 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak alev aldı. Araçtan çıkamayan sürücü yangında yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 ARACIN YARIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, 2 aracın yarışırken kazanın yaşandığını söyledi. Polis, sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Antalya'da kaldırımdaki ağaca çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün kimliği belirlendi.
Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan incelemede sürücünün 24 yaşındaki Ömer Nalbant olduğu belirlendi.
Ömer Nalbant'ın tatil için Antalya'ya geldiği ve bir kafede part- time çalıştığı öğrenildi. Nalbant'ın cenazesinin yapılacak otopsi sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Yalova'ya gönderileceği belirtildi.
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