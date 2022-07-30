30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da feci ölüm! Alev alan otomobilin içinde yanarak can verdi

Antalya’da feci ölüm! Alev alan otomobilin içinde yanarak can verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.07.2022
ABONE OL
Antalya’da feci ölüm! Alev alan otomobilin içinde yanarak can verdi

Antalya'da başka bir araçla yarıştığı iddia edilen otomobil, kaldırımdaki ağaca çarpıp alev aldı. Sürücü yangında yaşamını yitirdi. Polis, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda sürücünün kimliği Ömer Nalbant’a ait olduğu anlaşıldı. Nalbant’ın Antalya’ya tatil için geldiği öğrenildi. Cenazenin yapılacak inceleme sonucunda memleketi Yalova’ya gönderileceği belirtildi.

Antalya'da yaşanan kaza, gece yarısı sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 77 ED 077 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak alev aldı. Araçtan çıkamayan sürücü yangında yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ARACIN YARIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, 2 aracın yarışırken kazanın yaşandığını söyledi. Polis, sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Antalya'da kaldırımdaki ağaca çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün kimliği belirlendi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan incelemede sürücünün 24 yaşındaki Ömer Nalbant olduğu belirlendi.

Ömer Nalbant'ın tatil için Antalya'ya geldiği ve bir kafede part- time çalıştığı öğrenildi. Nalbant'ın cenazesinin yapılacak otopsi sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Yalova'ya gönderileceği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA