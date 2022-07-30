İstanbul’da sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun yanında darp etti
İstanbul’da sokak ortasında boşanma aşamasında olduğu eşiyle karşılaşan kadın darp edildi.1,5 yaşındaki bebeğinin gözleri önünde eşini darp eden Ercan Ç. olayın ardından gözaltına alındı. İfadesinde “Ben kesinlikle eşime vurmadım. Asıl ben darp edildim” dedi.
İstanbul Sarıyer'de sokak ortasında Aslıhan Ç. 3 yıllık evli olduğu eşi Ercan Ç' karşılaştı. Kendisini darp ettiği iddiasıyla boşanma davası açtı. Davayla birlikte uzaklaştırma kararı da alan Ç., 1.5 yaşındaki bebeğini de alarak ayrı bir eve taşındı. Davanın devam ettiği sırada Aslıhan Ç. sokakta eşi Ercan Ç. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma sonrası Ercan Ç., Aslıhan Ç.'yi darp etmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesi sonrası olay yerine gelen polis Ercan Ç.'yi gözaltına aldı.
"SEN YAŞAYACAĞINI MI ZANNEDİYORSUN"
Karakolda ifadesi alınan Aslıhan Ç. eşiyle her zaman anlaşmazlık yaşadıklarını söyleyerek olay günü de yine anlaşamadıkları için tartıştıklarını anlattı. Tartışmanın dozunun bir anda arttığını söyleyen Ç., "Eşim bana küfürler etmeye başladı. Sonra da bana, 'sen yaşayacağını mı zannediyorsun. Çocuğun ile sana hayatı zindan edeceğim' dedi. Sonra da üzerime yürüyüp boğazımı sıktı. Tekme ve tokat attı" dedi.
"SÜREKLİ BENİ TACİZ EDİYOR"
İfadesi alınan Ercan Ç. ise eşiyle anlaşmalı olarak boşanma davası açtıklarını söyleyerek, "Ayrı evlerde yaşamaya başladık. Ancak eşim sürekli mesaj atarak beni taciz etmektedir. Çevremdeki insanlara benim hakkımda sözler söyleyerek beni küçük düşürüyor" dedi. Olay günü eşi ve bebeğiyle sokakta karşılaştıklarını söyleyen Ç., "Ben bir süre çocuğumla oynadım. Eşim de bana sürekli emrivaki kelimeler kullandı. Ben de bebeği al eve git dedim. Eşim bebeği almadan bebek arabasıyla gitmeye başladı. Ben de kendisine seslenmek için bağırdım. O da bebeğe bağırdığımı düşünüp gelip bana vurmaya başladı" dedi.
"ASIL BEN DARP EDİLDİM"
Milliyet'in haberine göre, kendisini savunmaya çalıştığını anlatan Ercan Ç., "Bana vurmasını engellemek için ellerinden tutarak arabanın kaportasının üzerine yatırdım. Eşime kesinlikle vurmadım. Olay içerisinde çok sinirli olduğum için tehdit ve hakaretleri tam hatırlamamakla birlikte etmiş olabilirim. Olay anında kendisi de bana küfür etti. Ancak ben kesinlikle eşime vurmadım. Asıl ben darp edildim" dedi. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Ercan Ç. hakkında, "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açıldı.
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