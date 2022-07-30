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Kanlar içinde bulundu: İlk ifadesinde 'Bıçağın üzerine düştüm' dedi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Kanlar içinde bulundu: İlk ifadesinde ’Bıçağın üzerine düştüm’ dedi

Karaman'da bir apartmanın önünde karnından bıçaklanmış halde kanlar içinde bulunan Habibe Y. hastaneye kaldırıldı. Genç kadın ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonrası yaralandığını söyledi. Polis ekipleri bıçağı bulamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1584 Sokaktaki bir apartmanın önünde meydana geldi.

Habibe Y.'yi bir apartmanın önünde kanlar içinde yatarken gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, genç kadının karnından bıçakla yaralandığını belirledi.

"BIÇAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜM" DEDİ

Habibe Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Habibe Y.'nin ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bıçağa rastlanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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