Sivas'ta "cenaze" yemeğinden 104 kişi zehirlendi

Cenaze yemeğine katılan ilçe sakinlerinden Sebahattin Güler, "Yemeğe katıldıktan birkaç saat sonra, bulantı, ishal gibi sorunlarla hastaneye başvurdum. Birçok kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye geldiğini öğrendik. Gerekli muayenelerimizi yaptıktan sonra bizi taburcu ettiler. Tekrar kontrol amaçlı hastaneye geldim" diye konuştu.