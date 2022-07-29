Sivas'ta "cenaze" yemeğinden 104 kişi zehirlendi
Sivas'ın Hafik ilçesinde, öğlen saatlerinde katıldıkları cenaze yemeği sonrası, bulantı, kusma gibi belirtiler gösteren 104 kişi, ilçedeki hastaneye başvurdu. Hastaneye gelenlerin birçoğu ayakta tedavi edilirken, 5 kişi ise Sivas'ta bulunan hastanelere sevk edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesinde yaklaşık 6 ay önce vefat eden Ö.G.'nin yakınları, cenaze için ilçedeki bir düğün salonunda yemek düzenledi.
Öğle saatlerinde ilçe merkezinde düzenlenen ve et, pilav ikram edilen yemeğe katılanlardan bir kısmı akşam saatlerinde bulantı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Hafik Esma Kocacık İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilen hastalardan 5'i ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle tedavi görüp taburcu olduğu öğrenildi.
Cenaze yemeğine katılan ilçe sakinlerinden Sebahattin Güler, "Yemeğe katıldıktan birkaç saat sonra, bulantı, ishal gibi sorunlarla hastaneye başvurdum. Birçok kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye geldiğini öğrendik. Gerekli muayenelerimizi yaptıktan sonra bizi taburcu ettiler. Tekrar kontrol amaçlı hastaneye geldim" diye konuştu.
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