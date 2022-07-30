Kamuda yeni dönem! Memura sakal artık serbest

Danıştay tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin ilgili maddesinde (erkek personel için) yer alan "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz..." ibaresinin iptaline karar verilmiş, kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.