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Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2022
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Denizli’de orman yangını büyümeden söndürüldü

Denizli’nin Babadağ ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı.

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