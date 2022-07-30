Muharrem ayı faziletleri: Muharrem ayında ne oldu? Muharrem ayı önemi nedir? Muharrem ayında yaşanan olaylar...
Muharrem ayı faziletleri ve önemi nedir? Hicri yılbaşı ile başlayan Muharrem ayının ilk günü bugün idrak ediliyor. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvimin ilk günü olan Muharrem ayının önemi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlığı tarafından Muharrem ayına ilişkin detaylar açıklandı. Peki, Muharrem ayı faziletleri nelerdir? Muharrem ayında ne oldu? Muharrem ayı önemi nedir? Muharrem ayında yaşanan olaylar neler? İşte cevaplar...
Muharrem ayı faziletleri ve önemi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam alemi için önemli zaman dilimlerinden olan Muharrem ayının ilk günü bugün idrak ediliyor. Müslümanlar, bu mübarek günleri ibadetler içerisinde geçirecek. Muharrem ayının gelmesiyle birlikte bu mübarek günün önemi araştırılmaya başlandı. Peki, Muharrem ayı faziletleri nelerdir? Muharrem ayında ne oldu? Muharrem ayı önemi nedir? Muharrem ayında yaşanan olaylar neler? İşte haberin detayları...
MUHARREM AYI FAZİLETLERİ VE ÖNEMİ NEDİR?
Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)
"AYIN DÖNÜŞÜYLE BİRLİKTE OLUŞAN TAKVİM, HİCRİ TAKVİMDİR"
Hicretin yeni bir başlangıç olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, hicretin inanç uğruna yeri ve yurdu terk etmek anlamına geldiğini, dolayısıyla hicretin başlangıç olarak görülmesinin Müslümanların aksiyoner kimliğini gösterdiğini dile getirdi.
Muharrem ayının Hz. Ömer döneminde hicri yılın başı olarak kabul gördüğünü hatırlatan Aydemir, şöyle devam etti:
"Allah'ın katında aylar 12 tanedir. Allah, yeri ve gökleri yarattığından beri bu böyledir. Biz şu an iki çeşit ay ve yıl takvimini kullanıyoruz. Biri güneş sistemi üzerinedir. Buna baktığımız zaman dünyanın güneş etrafında döndüğü, dolayısıyla güneş merkezli bir takvim bu. Biz de güneş etrafında döndükçe aynı yere geldiğimizde bir yıl sayıyoruz. Ay takviminde ise dünya bir şeyin etrafında dönmüyor. Ay dünyanın etrafında dönüyor. Dolayısıyla ay takvimi insan merkezlidir. Ay'ın dönüşüyle birlikte oluşan takvim ise Hicri Takvim'dir.
Hicri takvimin 12 kameri aydan oluştuğunu ifade eden Aydemir, "Bunlardan dördü haram aylardır. Bunlar Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır." dedi.
Ay takviminin tamamlanasının güneş takvimine göre 11 gün eksik olduğunu anımsatan Aydemir, "Hicri takvim her sene 11 gün farkla geriden geliyor. O bakımdan ayların yeri sürekli değişiyor. Ramazan ayına baktığımızda sürekli yer değiştiriyor. Burada dinamik olan ay takvimidir." değerlendirmesinde bulundu.
AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR
Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
- Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...
MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER
* Muharrem ayı ve Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.
* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.
* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)
* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]
* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)
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