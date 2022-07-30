Muharrem ayı faziletleri: Muharrem ayında ne oldu? Muharrem ayı önemi nedir? Muharrem ayında yaşanan olaylar...

Muharrem ayı faziletleri ve önemi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam alemi için önemli zaman dilimlerinden olan Muharrem ayının ilk günü bugün idrak ediliyor. Müslümanlar, bu mübarek günleri ibadetler içerisinde geçirecek. Muharrem ayının gelmesiyle birlikte bu mübarek günün önemi araştırılmaya başlandı. Peki, Muharrem ayı faziletleri nelerdir? Muharrem ayında ne oldu? Muharrem ayı önemi nedir? Muharrem ayında yaşanan olaylar neler? İşte haberin detayları...

MUHARREM AYI FAZİLETLERİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)