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İstanbul’da “laf atma” kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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İstanbul’da “laf atma” kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler

İstanbul’da alkollü olduğu iddia edilen kişi, bir grup gencin yanındaki kıza laf atınca ortalık birbirine girdi. Şahıs ve gençler arasında çıkan tekmeli tokatlı kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay, 12 Temmuz Salı günü Avcılar Sahil'de bir restoranın önünde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü bir şahıs çevrede bulunan bir grup gencin yanındaki kıza laf attı.

Bunun üzerine gençler ve şahıs arasında tekme tokat kavga çıktı.

Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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