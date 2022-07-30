Ankara’da şoke eden olay! Servis aracının altına girdi yaka paça çıkarttılar | Yaşlı adama böyle eziyet ettiler

"DİĞER YOLCULAR DA İSYAN ETTİ"

Muratoğlu, yaşananlardan dolayı servis aracının yaklaşık 1 saat bekletildiğini söyleyerek, "Ya inersin, ya da bu araba buradan gitmez' dediler. İçerideki vatandaşlar bile isyan etti, 'böyle adalet mi olur' dediler. Arabada kalmamı istediler. Yaklaşık 1 saat sonra beni marketin arka sokağına dolandırdılar, içerideki yolcularla beraber. Orada bir boş servis aracı vardı, tüm yolcuları oraya geçirdiler. Bende ona binmeye çalışırken beni kollarımdan tuttular. Ben de onun üzerine arabanın altına girdim. 'Ya beni burada öldürürsünüz ya da beni bu arabaya bindirirsiniz' dedim. Araba hareket edeceği zaman beni bacaklarımdan çekerek, çıkardılar oradan. Bu sebepten dolayı kolumda yaralar oluştu. Ayakkabılarımı da fırlatıp attılar. Ben de o esnada sinir krizi geçirdim, adaletsizlikten dolayı. Beni orada resmen paramparça ettiler. Bir daha da asla o markete gitmem. Bana eşyaları bedava da verseler, gitmem." ifadelerini kullandı.