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Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp kişi aranıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Zonguldak’ta 83 yaşındaki kayıp kişi aranıyor

Zonguldak'ta 83 yaşındaki kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Vatandaşların da katıldığı çalışmalar, köy çevresi ve dere kenarında sürdürülüyor.

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