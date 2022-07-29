Bursa’da dehşete düşüren olay! Kaçarken sığındığı mobilya atölyesinde vuruldu

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yapıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Hasan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mobilya sektöründe işçi olarak çalışan Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Çetin'i öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN