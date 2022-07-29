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Bursa’da dehşete düşüren olay! Kaçarken sığındığı mobilya atölyesinde vuruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Bursa’da dehşete düşüren olay! Kaçarken sığındığı mobilya atölyesinde vuruldu

Bursa'da 45 yaşındaki Hasan Çetin, kendisini takip eden husumetli olduğu sanılan kişi tarafından sığındığı mobilya atölyesinde tabancayla öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, saat 09.30 sularında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen, evli ve 2 çocuk babası Hasan Çetin, aralarında husumet olduğu tahmin edilen kişiyi görünce kaçıp, bir mobilya atölyesine sığındı. Peşinden gelen şüpheli, atölyeye girip Çetin'e ateş etti.

Vücuduna 5 mermi isabet eden Hasan Çetin, yaralandı. Şüpheli, park ettiği otomobiline binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yapıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Hasan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mobilya sektöründe işçi olarak çalışan Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Çetin'i öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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