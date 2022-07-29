Türkiye bu olayı konuşuyor! Herkesi ayağa kaldıran fotoğraf
İstanbul'da bir bakkal, çikolata çaldıkları sebebiyle iki kız çocuğunu dükkanında alıkoydu. Bunun üzerine de çocukların Türk bayrağı önünde fotoğraflarını çekip sosyal medyada afişe etti. Bu olay büyük tepki çekerken hukuk uzmanları fotoğrafı paylaşan kişinin suç işlediği görüşünde.
Facebook'ta 'Bakkalına Sahip Çık' adlı grupta paylaşılan bir fotoğraf Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Fotoğrafta, masaya konulmuş birkaç çikolata ve içeceğin arkasında iki kız çocuğu bulunuyor. Çocukların arkasındaki duvara da Türk bayrağı asılmış. Paylaşımı yapan bakkal fotoğrafın üzerine de "İstanbul/Bahçelievler, bu hırsızlara dikkat edin" diye not düşmüş. Gelen tepkiler üzerine sayfadan fotoğraf kaldırıldı ancak grup üyeleri arasında tartışma doğdu.
BU ÇOCUKLAR TERÖRİST Mİ?
Gruptaki bazı bakkallar çocukların bu şekilde afişe edilmesini doğru bulmazken bazıları da bu tür paylaşımların caydırıcı olduğu görüşünü savundu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı da fotoğrafa olan tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar reşit olmayan çocukların alıkonulduğunu ve fotoğrafla afişe edildiğini belirterek paylaşımı yapan kişinin suç işlediğini belirtti. Kimi kullanıcılar da çocuklara terörist muamelesi yapıldığını öne sürdü.
SORUŞTURMA AÇILMALI
Avukat Çağrı Ayhan Şenel de bu durumun suç oluşturduğu görüşünde. Şenel, "Bu bakkal, çocukları suçüstü yakalamışsa hemen kolluk kuvvetlerine haber vermeliydi. Gelen ekiplere de elindeki kamera kayıtlarını iletmeliydi. Ancak çocukları bir duvarın önüne koyup fotoğraflaması ve bunu yayması hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na hem de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırıdır. Ayrıca çocukların kimlik ve kişiliklerinin bu şekilde deşifre edilmesi psikolojik olarak ciddi zararlara yol açabilir. Kanaatimce hakkında soruşturma açılmalıdır" dedi.
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