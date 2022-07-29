Türkiye bu olayı konuşuyor! Herkesi ayağa kaldıran fotoğraf

SORUŞTURMA AÇILMALI

Avukat Çağrı Ayhan Şenel de bu durumun suç oluşturduğu görüşünde. Şenel, "Bu bakkal, çocukları suçüstü yakalamışsa hemen kolluk kuvvetlerine haber vermeliydi. Gelen ekiplere de elindeki kamera kayıtlarını iletmeliydi. Ancak çocukları bir duvarın önüne koyup fotoğraflaması ve bunu yayması hem Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na hem de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırıdır. Ayrıca çocukların kimlik ve kişiliklerinin bu şekilde deşifre edilmesi psikolojik olarak ciddi zararlara yol açabilir. Kanaatimce hakkında soruşturma açılmalıdır" dedi.