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Gaziantep’te facia! Otoyol simsiyah oldu | Dev atık her yeri sardı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Gaziantep’te facia! Otoyol simsiyah oldu | Dev atık her yeri sardı

Gaziantep'te yaşanan facia sebebiyle 10 saattir ulaşıma kapalı olan TAG Otoyolu'ndan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Öte yandan otoyolun kapanmasına sebep olan atık sızıntısının verdiği hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu havadan görüntülendi.

Dün saat 21.00 sularında atık havuzundaki bendin yıkılmasından dolayı havuzda biriken atık TAG Otoyoluna aktı. Yaşanan sızıntı sonucu yol çift taraflı ulaşıma kapanırken, atık çamuruna saplanan bir TIR yolda kaldı. TAG otoyolunun kapanmasına neden olan atık sızıntısının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sızıntı faciasının yaşandığı atık çamur havuzu ile çamur bataklığına dönen TAG otoyolu havadan görüntülendi. Yolda biriken atığı temizlemek için aralıksız çalışan iş makineleri ile ekiplerin çalışmaları drone kamerasına yansıdı. Dün geceden beridir otoyoldaki atık çamuruna saplı halde olan TIR da dronela görüntülendi.

30 CİVARINDA İŞ MAKİNESİ OTOYOLDAKİ ATIĞI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Yaşanan olay sonrası bölgeye sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, OSB İtfaiyesi, ilçe belediye ekipleri, kara yolları ve AFAD ekipleri, TAG Otoyolu'nu kapatan atığı temizlemek ve yolu tekrar trafiğe açmak için dün gece saat 22.00 sıralarında çalışma başlattı. Teyakkuz haline geçen kentteki pek çok kuruma ait ekipler, 30 civarında iş makinesi ile yolu kapatan atığı belirlenen noktaya boşaltmaya çalışıyor.

TRAFİK AKIŞI ALTERNATİF YOLLARLA SAĞLANDI

Gün içerisinde tamamlanması planlanan temizleme çalışmalarının ardından TAG Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmı tekrar trafiğe açılacak. TAG Otoyolu'nun aksayan kısımlarındaki trafik akışı ise alternatif yollarla sağlanmaya çalışıldı.

OTOYOL SİYAHA BÜRÜNDÜ

Havadan görüntülenen bölgedeki atık faciasının etkilediği alanın büyüklüğü dikkat çekerken sızıntı nedeniyle bölge siyaha büründü.

BÖLGEDE SON DURUMU VALİ AÇIKLADI

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşık 10 saattir devam eden atık tahliye çalışmaları hakkında bilgi aldı. OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve diğer yetkililerle görüşen Vali Gül, yoldaki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Gül, TAG Otoyolu'nun kapanan kısmının öğlenden sonra trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.

"ATIĞIN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ TAHLİYE EDİLDİ"

Atığın tahliye boyutunun tırdan belli olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, "Dün yaklaşık olarak 2,5 metre hatta yer yer 3 metreye yakın bir atık çamuru vardı. Atığın yaklaşık yüzde 80'i tahliye edildi. Başta Organize Sanayi Bölgesi'nin kendi ekibi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve buna benzer bütün kurumlar geceden beri koordineli şekilde çalışıyorlar. AFAD, Jandarma ve Emniyet ekipleri de kendi alanında çalışıyor. Tırın şoförü ilk etapta zaten kurtulmuştu. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Burada herhangi bir araç kalmadı. Çok daha ileride çamurdan dolayı bir araç kaza yapmıştı. 4 hafif yaralı vardı. Onun dışında çok şükür bir sıkıntı yok. 3-4 saat içerisinde yolun normale döneceğini tahmin ediyoruz. Yolun öğlenden sonra açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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