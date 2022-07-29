Gaziantep’te facia! Otoyol simsiyah oldu | Dev atık her yeri sardı

BÖLGEDE SON DURUMU VALİ AÇIKLADI

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşık 10 saattir devam eden atık tahliye çalışmaları hakkında bilgi aldı. OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve diğer yetkililerle görüşen Vali Gül, yoldaki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Gül, TAG Otoyolu'nun kapanan kısmının öğlenden sonra trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.

"ATIĞIN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ TAHLİYE EDİLDİ"

Atığın tahliye boyutunun tırdan belli olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, "Dün yaklaşık olarak 2,5 metre hatta yer yer 3 metreye yakın bir atık çamuru vardı. Atığın yaklaşık yüzde 80'i tahliye edildi. Başta Organize Sanayi Bölgesi'nin kendi ekibi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve buna benzer bütün kurumlar geceden beri koordineli şekilde çalışıyorlar. AFAD, Jandarma ve Emniyet ekipleri de kendi alanında çalışıyor. Tırın şoförü ilk etapta zaten kurtulmuştu. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Burada herhangi bir araç kalmadı. Çok daha ileride çamurdan dolayı bir araç kaza yapmıştı. 4 hafif yaralı vardı. Onun dışında çok şükür bir sıkıntı yok. 3-4 saat içerisinde yolun normale döneceğini tahmin ediyoruz. Yolun öğlenden sonra açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.