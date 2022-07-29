Gaziantep’te facia! Otoyol simsiyah oldu | Dev atık her yeri sardı
Gaziantep'te yaşanan facia sebebiyle 10 saattir ulaşıma kapalı olan TAG Otoyolu'ndan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Öte yandan otoyolun kapanmasına sebep olan atık sızıntısının verdiği hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu havadan görüntülendi.
Dün saat 21.00 sularında atık havuzundaki bendin yıkılmasından dolayı havuzda biriken atık TAG Otoyoluna aktı. Yaşanan sızıntı sonucu yol çift taraflı ulaşıma kapanırken, atık çamuruna saplanan bir TIR yolda kaldı. TAG otoyolunun kapanmasına neden olan atık sızıntısının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sızıntı faciasının yaşandığı atık çamur havuzu ile çamur bataklığına dönen TAG otoyolu havadan görüntülendi. Yolda biriken atığı temizlemek için aralıksız çalışan iş makineleri ile ekiplerin çalışmaları drone kamerasına yansıdı. Dün geceden beridir otoyoldaki atık çamuruna saplı halde olan TIR da dronela görüntülendi.
30 CİVARINDA İŞ MAKİNESİ OTOYOLDAKİ ATIĞI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR
Yaşanan olay sonrası bölgeye sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, OSB İtfaiyesi, ilçe belediye ekipleri, kara yolları ve AFAD ekipleri, TAG Otoyolu'nu kapatan atığı temizlemek ve yolu tekrar trafiğe açmak için dün gece saat 22.00 sıralarında çalışma başlattı. Teyakkuz haline geçen kentteki pek çok kuruma ait ekipler, 30 civarında iş makinesi ile yolu kapatan atığı belirlenen noktaya boşaltmaya çalışıyor.
TRAFİK AKIŞI ALTERNATİF YOLLARLA SAĞLANDI
Gün içerisinde tamamlanması planlanan temizleme çalışmalarının ardından TAG Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmı tekrar trafiğe açılacak. TAG Otoyolu'nun aksayan kısımlarındaki trafik akışı ise alternatif yollarla sağlanmaya çalışıldı.
OTOYOL SİYAHA BÜRÜNDÜ
Havadan görüntülenen bölgedeki atık faciasının etkilediği alanın büyüklüğü dikkat çekerken sızıntı nedeniyle bölge siyaha büründü.
BÖLGEDE SON DURUMU VALİ AÇIKLADI
Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşık 10 saattir devam eden atık tahliye çalışmaları hakkında bilgi aldı. OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve diğer yetkililerle görüşen Vali Gül, yoldaki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Gül, TAG Otoyolu'nun kapanan kısmının öğlenden sonra trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.
"ATIĞIN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ TAHLİYE EDİLDİ"
Atığın tahliye boyutunun tırdan belli olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, "Dün yaklaşık olarak 2,5 metre hatta yer yer 3 metreye yakın bir atık çamuru vardı. Atığın yaklaşık yüzde 80'i tahliye edildi. Başta Organize Sanayi Bölgesi'nin kendi ekibi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve buna benzer bütün kurumlar geceden beri koordineli şekilde çalışıyorlar. AFAD, Jandarma ve Emniyet ekipleri de kendi alanında çalışıyor. Tırın şoförü ilk etapta zaten kurtulmuştu. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Burada herhangi bir araç kalmadı. Çok daha ileride çamurdan dolayı bir araç kaza yapmıştı. 4 hafif yaralı vardı. Onun dışında çok şükür bir sıkıntı yok. 3-4 saat içerisinde yolun normale döneceğini tahmin ediyoruz. Yolun öğlenden sonra açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fındık fiyatları belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İl il 2022 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
- Cumhurbaşkanı Ordu'ya ne zaman gelecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'ya hangi gün gelecek?
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı: 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...
- YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman, ayın kaçı?
- Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 askerlik celp ve tarihleri belli oldu mu?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur?
- Üniversite harç ücretleri belli oldu mu, ne kadar? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?
- Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?
- Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...
- AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? AÖL 3. dönem sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C'liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?