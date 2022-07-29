Tunceli’de zehirli yılan böyle görüntülendi! Isırdıktan sonra 1 saat içinde öldürüyor

İlk kez bu denli büyük bir yılan gördüklerini söyleyen Hüseyin Deniz Gülmez, "Arkadaşlarla doğa gezisi yaparken denk geldik. Mağaranın içinde hareketsizce yatıyordu. Yanına fazla sokulmadan fotoğraflarını çekip bölgeden ayrıldık. Son derece zehirli bir tür olduğunu sonradan öğrendik" dedi.Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez ölümcül "Wagner Kaya Engereği" türü yılan tespit etmişti.