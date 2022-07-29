2 yaşındaki Asel adaşına can olmuştu: Kızımın organlarını bağışlarken hiç tereddüt etmedik

"BENİM YAVRUM BİRİLERİNE BİR ÇARE OLURSA NE MUTLU BİZE"

Asel Hafsa İnal'ın Konya'da yaşayan baba Mustafa İnal (34) organ bağışlama sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Askerdeyken, tüm organlarımı bağışlamıştım. Kızım düştükten sonra, eşimle günlerce hastanede kaldık. Bu süreçte her şeyi konuştuk. Bana kızdı, sinirlendi, hazmedemedi ama zor da olsa, ben manen eşimi hazırladım. Kadere inancımız var. Doktorlar, 14 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleştiğini söyleyip organlarını bağışlamamızı önerdiler. Eşim bana bakarak, 'Böyle bir şeyi tabii ki seve seve düşünürüz. Kendi yavrumuza bir çare bulamadık ama benim yavrum birilerine bir çare olursa ne mutlu bize' dedi. Ben de aynı fikirdeydim. Hiç tereddüt etmedik. Tanımadığımız, bilmediğimiz çocuklara can olduk.