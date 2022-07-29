2 yaşındaki Asel adaşına can olmuştu: Kızımın organlarını bağışlarken hiç tereddüt etmedik
Balkondan düşerek yaşamını yitiren Konyalı Asel Hafsa ile onun kalbiyle yaşama tutunan İzmirli Asel Lina'nın aileleri, konuştu. Asel Hafsa'nın babası Mustafa İnal, “Organları bağışlarken, bir an olsun tereddüt etmedik. Kendi çocuğumuza çare olamadık ama yavrum başka çocuklara can oldu.” dedi. Asel Lina'nın annesi Merve Adıyaman ise “ Kızıma hayat bağışladılar. O annenin ayakları öpülür. Kızım taburcu olduktan sonra ilk işim o aileyi ziyaret etmek olacak” şeklinde konuştu.
Konya'da, balkondan düşen 2 yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın kalbinin, İzmir'de yaşamını sürdüren adaşı Asel Lina Adıyaman'a nakledilmesi, 2 çocuğun ailesine de buruk bir mutluluk yaşattı. İzmir ve Konya'daki aileler hislerini Sabah'a paylaştı.
"KALBİN, KANININ VE DOKUNUN UYMASI İSE BİR MUCİZEYDİ"
Kızının 35 gün yoğum bakımda kaldığını, yoğun bakımdan çıktıktan 2 gün sonra yeniden fenalaştığını anlatan Asel Lina Adıyaman'ın İzmir'de yaşayan annesi Merve Adıyaman (29), "Ertesi gün donör bulunduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşadık. Nakil olmasa belki de şu an hayatta olmayabilirdi. Kalbin, kanının ve dokunun uyması ise bir mucizeydi. Naklin yapılacağını duyduğumda mutluluktan ağladım ama Konya'da vefat eden kız çocuğu için de çok üzüldüm. Allah onlardan razı olsun. Kızıma da hayat bağışladılar. Bu nakille adeta yeniden doğan kızım taburcu olduktan sonra ilk işim, o aileyi ziyaret etmek olacak. O anneyi ayaklarından öpmek istiyorum" dedi.
"HAYATI HEP HASTANELERDE GEÇTİ"
Adıyaman, "Nakil, 15 Temmuz'da gerçekleşti. Doktorlarımız resmi tatil olmasına rağmen nakil için hastaneye geldi. Büyük fedakârlık yaptılar. Kızım 13 gündür yoğun bakımda. Enfeksiyon kapma riski olduğu için hâlâ göremedim. Kızım da çok güçlüydü. Bir enfeksiyon sonucu kalbinde rahatsızlık oluştu. Aslında bu genetikmiş ve ergenlik döneminde çıkabilirmiş. Hayatı hep hastanelerde geçti. Diğer çocuklar gibi parklarda oynayamadı. İnşallah sağlığına kavuştuktan sonra kızımla birlikte parkta oynayacağız" diye konuştu.
"BENİM YAVRUM BİRİLERİNE BİR ÇARE OLURSA NE MUTLU BİZE"
Asel Hafsa İnal'ın Konya'da yaşayan baba Mustafa İnal (34) organ bağışlama sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Askerdeyken, tüm organlarımı bağışlamıştım. Kızım düştükten sonra, eşimle günlerce hastanede kaldık. Bu süreçte her şeyi konuştuk. Bana kızdı, sinirlendi, hazmedemedi ama zor da olsa, ben manen eşimi hazırladım. Kadere inancımız var. Doktorlar, 14 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleştiğini söyleyip organlarını bağışlamamızı önerdiler. Eşim bana bakarak, 'Böyle bir şeyi tabii ki seve seve düşünürüz. Kendi yavrumuza bir çare bulamadık ama benim yavrum birilerine bir çare olursa ne mutlu bize' dedi. Ben de aynı fikirdeydim. Hiç tereddüt etmedik. Tanımadığımız, bilmediğimiz çocuklara can olduk.
"HAYATIMDA ALDIĞIM HABERLERİN EN ÖNEMLİLERİNDEN BİRİYDİ"
Kızım düşünce organlarında tahribat olabileceği söylenmişti. Ancak tüm organların uyum sağladığını öğrendik. Gece gelen ve hava ambulansının geldiğini bildiren mesaj, hayatımda aldığım haberlerin en önemlilerinden biriydi. Çünkü, kızımın kalbi başkasında atacak, diğer organları da başka çocuklara hayat verecekti. Eşim bana, organların nakledildiği çocuklara ve ailelerine ulaşıp ulaşamayacağımızı da sordu. Ben de 'Onlar istediği takdirde bize ulaşabilirler' dedim. Şifa olsun. O kadar mutluyuz ki onlar mutlu olursa biz de onlarla mutlu oluruz."
ASEL'İN BÖBREKLERİ DE İKİ ÇOCUĞA CAN OLDU
Asel Hafsa İnal'ın (2) böbrekleri de Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan nakille, Adanalı Ali Gair (5) ve Ispartalı Ecrin Zeynep Karadaş'a (9) hayat verdi. Ali Gair'in annesi Belgem Gair, "Oğlumun, küçük böbrek oluşumu nedeniyle acil organ nakline ihtiyacı vardı. Bir yıldır, ilaç tedavisiyle hayata tutunuyordu. Diyalize girmesine gönlümüz razı olmadığı için tüm aile ve yakınlarımız böbreklerini vermek için seferber oldu. Ancak doku uyumsuzluğu ve farklı nedenlerle uygun böbrek bulunamadı. Şans bir yıl sonra yüzümüze güldü. Haber gelince çok sevindik. Bağış yapan aileden, Allah razı olsun" dedi.
"YÜZÜMÜZ 8 YIL SONRA GÜLDÜ"
Ecrin Zeynep Karadaş'ın annesi Fadime Karadaş ise "Kızım, polikistik böbreği nedeniyle 8 yıldır diyalize giriyordu. Nakil, hiç sorun yaşanmadan gerçekleştirildi ve yüzümüz 8 yıl sonra güldü. Bağış yapan aileye minnet borcumuzu nasıl öderiz bilemiyorum" dedi.
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