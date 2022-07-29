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Son dakika: İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Son dakika: İstanbul’da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın uzun süren müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, karton ve plastik atıkların bulunduğu fabrikada çıkan yangına 10 ilçeden 13 itfaiye ekibi müdahale etti.

Polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken cadde araç trafiğine kapatıldı.

Ambulanslar da tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekletildi.

İtfaiye ekipleri, uzun süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.



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