Bohçacı kılığında ziynet eşyalarını çaldılar! Suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı

ÇOK SAYIDA ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların üst ve ev aramalarında 6 adet ziynet eşyası, 5 bin TL para, 30 gram bilezik, 50 bin T L değerinde 2 alyans, 5 tektaş yüzük, 1 altın kolye, 5 taş yüzük, 1 çeyreklik bileklik ile 2 küpe ele geçirildi.