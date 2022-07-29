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Bohçacı kılığında ziynet eşyalarını çaldılar! Suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Bohçacı kılığında ziynet eşyalarını çaldılar! Suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklandı

Malatya’da kendilerine bohçacı görünümü vererek girdikleri evlerde altın ile ziynet eşyası çalan 3 kadın suçüstü yakalandı. Kadınlara yapılan ev ve üst aramalarında çok sayıda altın ile ‘tektaş’ yüzüğü ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde kendilerine bohçacı süsü vererek kilitli kapıların dillerini düşürmek suretiyle pek çok ikametten hırsızlık olayını düzenledikleri tespit edilen 3 kadını fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda hırsızlık amacıyla girdikleri bir evde suçüstü yakalanan H. K. ,G.G.,Z.G. gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların üst ve ev aramalarında 6 adet ziynet eşyası, 5 bin TL para, 30 gram bilezik, 50 bin T L değerinde 2 alyans, 5 tektaş yüzük, 1 altın kolye, 5 taş yüzük, 1 çeyreklik bileklik ile 2 küpe ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunduğu öğrenilen zanlılar Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bohçacı kılığındaki hırsızlar tutuklandı BOHÇACI KILIĞINDAKİ HIRSIZLAR TUTUKLANDI

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