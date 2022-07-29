Şehri elektriksiz bıraktı! ’Hırsız fare’yi ter kokusu ele verdi: Kelepçe takmayacaksanız öyle çıkarım





HIRSIZ 25 SANTİMLİK YERE NASIL KENDİNİ SIĞDIRDI KİMSE ANLAYAMADI



İçeri giren polis ekipleri ilk etapta trafo binasının içinde kimseyi bulamadı. Normal şartlarda bir insanın girmesinin mümkün olmadığı trafonun ara bölmesinden kötü bir ter kokusu gelmesi üzerine normal bir insanın girmesinin mümkün olmadığı ara bölmeyi inceleyen ekipler ilçeyi sürekli elektriksiz bırakan hırsızı burada yakaladı. Oldukça pişkin ve bir o kadar da arsız görünen hırsız polisin çık dışarı uyarısına "Kelepçe takmayacaksanız öyle çıkarım" karşılığı verdi. Canını hiçe sayarak girdiği delikten zorlana zorlana çıkarılan hırsız kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.