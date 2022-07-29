Samsun’da korkunç kaza! Araç takla attı su kanalına uçtular

Samsun'da yaşanan olay, Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde saat 02.30 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Serkan A. idaresindeki 54 B 9175 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparak takla attı.