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Samsun’da korkunç kaza! Araç takla attı su kanalına uçtular

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Samsun’da korkunç kaza! Araç takla attı su kanalına uçtular

Samsun’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarparak takla attı. Araçta bulunan 2 kişi fırlayarak su kanalına düştü. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'da yaşanan olay, Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde saat 02.30 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Serkan A. idaresindeki 54 B 9175 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparak takla attı.

Araçta bulunan Fatma A. ve Osman A. kaza sırasında araçtan fırlayarak su kanalına düştü. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, Fatma A. ve Osman A. olay yerinde hayatını kaybetti, Ali A., Serkan A. ve Özlem A. ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Fatma A. ve Osman A.'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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